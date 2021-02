이마트, 신학기 대전…홈오피스 용품 최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 18일부터 다음달 2일까지 홈오피스용 가구·디지털가전·문구 등을 최대 30% 할인 판매하는 '신학기 대전' 행사를 진행한다고 14일 밝혔다. 이번 신학기 대전 행사에서 홈오피스용 가구 행사 물량은 평소 신학기 행사 대비 30% 가량 확대됐다.

대표 상품으로는 '데코라인 카운티 책상set' 및 '데코라인 카운티 보조 책장'을 기존 가격 대비 30% 할인해 판매한다. ‘시디즈 T40 홈오피스체어’는 이마트 단독 모델로 기획, 행사 기간 추가 10% 할인을 해준다. '프리즘 스탠드' 전 품목을 20% 할인된 가격에 판매하며 시디즈·린백 등 유명 브랜드 의자는 행사카드 구매 시 10~20% 할인 혜택을 제공한다.

디지털 가전 할인 행사도 대대적으로 기획했다. APPLE 아이패드 전품목과 맥북 전품목을 A스토어 입점 점포에 한해 행사카드 결제 시 5% 할인 판매한다. 'LG그램17'은 이마트 단독 모델로 199만원에 기획했으며, '삼성 갤럭시북 Ion2(156만9000원)' 구매 시 더블 웹캠, 충전스토리지 키트 등 필수 악세서리 4종세트를 추가 증정한다. 행사 노트북 구매 시 MS오피스 정품 소프트웨어를 할인된 가격에 판매하는 혜택도 제공한다.

이마트 관계자는 "올해 신학기 역시 등교수업과 원격 수업이 병행되며 홈오피스 가구, 디지털 가전 수요가 크게 늘어날 것으로 보인다"며 "고객들이 합리적인 가격에 신학기를 준비할 수 있도록 행사를 기획했다"고 말했다.

