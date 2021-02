'종이병 콜라' 온다…코카콜라 "2030년까지 플라스틱 배출 없애는 것이 목표"

[아시아경제 최은영 기자] 코카콜라가 포장에서 플라스틱을 완전히 제거한 '종이 병 콜라'를 출시할 예정이다.

13일(현지시간) 영국 BBC는 코카콜라가 종이 병 콜라를 개발하는 중이라고 보도했다. 현재 덴마크 회사에서 개발 중인 코카콜라 종이 병은 초강력 종이로 만들어졌다.

변수는 콜라, 맥주와 같은 탄산음료의 압력을 받고도 종이 병이 이를 견딜 수 있느냐는 것이다. 종이 병 겉 부분도 액체로 벗겨지지 않고 탄산이 빠져나가는 것도 방지할 수 있어야 한다.

코카콜라는 7년 이상의 실험 끝에 올여름 헝가리에서 코카콜라의 과일 음료인 '아데즈'(Adez)를 종이 병에 담아 우선 출시할 계획이다. 이후 반응이 좋으면 코카콜라에도 확대 적용할 방침이다.

앞서 코카콜라는 민간 자선단체인 'BFFP(Break Free From Plastic)'에 의해 세계 최대 1위 플라스틱 오염원으로 선정되는 불명예를 얻었다. 펩시콜라와 네슬레가 그 뒤를 이었다.

한편 최근 많은 기업이 환경 경영을 강조하면서 코카콜라뿐만 아니라 다국적 음료 제조업체들 사이에 변화의 움직임이 불고 있다. 맥주회사 칼스버그는 종이 맥주병을 제작하고 있으며 200년의 역사를 가진 위스키 조니워커는 종이 병에 담은 제품을 출시해 화제를 모았다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr