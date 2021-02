13일 낮 부산 해운대서 목줄 맨 고양이 벤츠 보닛서 아슬아슬 질주

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 설 연휴 중 벤츠 보닛 위에 고양이를 태우고 아슬아슬하게 차를 몬 운전자를 경찰이 추적하고 있다.

13일 부산 해운대경찰서에 따르면 이날 낮 12시 26분께 해운대구 마린시티 2로33 앞 노상에서 112신고를 받은 경찰이 동물보호법 위반 혐의를 잡고 벤츠 차량을 찾아 나섰다.

운전자는 벤츠 차량 보닛 위에 목줄을 한 고양이를 올려놓고 차량을 운행해 고양이를 떨어지게 하는 등 동물학대 행위를 반복했다. 이런 모습을 다수의 시민이 목격한 것으로 알려졌다.

경찰은 동물학대 영상이 112 신고로 들어와 영상을 분석 중이며, 벤츠 차량 운전자를 확인하고 있다.

