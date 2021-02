[아시아경제 박종일 기자]이정훈 강동구청장은 12일 "따듯한 마음 나누는 행복한 설 명절 보내세요"라고 말했다.

이 구청장은 이날 자신의 페이스북을 통해 설명절 인사를 이같이 간단하게 전했다.

