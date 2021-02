[아시아경제 송승윤 기자] 명절 연휴 첫날 어머니에게 흉기를 휘두른 아들이 경찰에 검거됐다.

12일 경찰에 따르면 서울 종암경찰서는 존속살해 미수 혐의로 A(42)씨를 체포해 조사하고 있다.

A씨는 설 연휴 첫날인 전날 오후 7시 8분께 60대 어머니 B씨에게 흉기를 휘둘러 상처를 입힌 혐의를 받고 있다. 그는 병원 치료를 권하는 어머니에게 불만을 품고 이 같은 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

B씨는 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으나 생명에는 지장이 없는 상태다. A씨는 어머니와 함께 살고 있었으며 평소 정신질환을 앓고 있었던 것으로 알려졌다.

