"송강호♥김소현 로맨스? 신선하다"…'좋아하면 울리는 시즌2' 해프닝에 누리꾼의 유쾌한 반응

[아시아경제 최은영 기자] 글로벌 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스 오리지널 시리즈 '좋아하면 울리는 시즌2'가 뜻밖의 등장인물을 예고해 누리꾼들을 깜짝 놀라게 했다.

12일 온라인 커뮤니티를 중심으로 넷플릭스 오리지널 드라마 '좋아하면 울리는 시즌2' 출연진에 대한 뜻하지 않은 관심이 집중됐다.

주요 포털 사이트에 '좋아하면 울리는 시즌2' 등장인물 소개에서 뜬금없이 배우 송강호의 이름이 올랐기 때문이다.

시즌 1에 이어 시즌 2 출연을 확정 지은 배우 송강이 아닌, 송강호의 등장에 누리꾼들은 의아하다는 반응을 보였다. 특히 고등학생 역할로, 김소현과 로맨스 호흡을 맞춰야 하는 역할에 송강호가 등장하자, 몇몇 누리꾼들은 "색다른 조합이다", "신선한 로맨스 케미의 등장이냐"며 유쾌한 반응을 보였다.

이와 관련해 넷플릭스 측은 "오류를 인지했다"며 "곧바로 출연진 목록을 수정 반영하겠다"고 밝혔다.

한편 '좋아하면 울리는'은 동명의 다음 웹툰을 원작으로 하는 드라마로, 좋아하는 사람을 알려주는 어플 ‘좋알람’을 울릴 수 없는 여자와 그녀의 마음을 알고 싶은 두 남자의 순도 100%의 직진 로맨스물이다. 김소현, 정가람, 송강이 삼각 로맨스로 호흡을 맞춘다.

송강호는 지난해 8월 일본 고레에다 히로카즈 감독의 '브로커' 출연을 확정 지었다. 배두나, 이지은(아이유), 강동원 등과 호흡을 맞출 예정이다.

