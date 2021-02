12일부터 동물 잔인하게 죽이면 최고 징역 3년…개정 동물보호법 시행

[아시아경제 최은영 기자] 동물보호법 및 시행령·시행규칙 개정안에 따라 오늘부터 개·고양이 등 동물을 잔인하게 죽인 행위에 대한 처벌이 강화된다. 맹견 책임보험 가입 의무화, 등록 대상 동물 관리 및 동물 실험 윤리성 강화 개정도 시행된다.

지난 9일 농림축산식품부는 12일부터 동물보호법 및 시행령·시행규칙 개정안이 시행된다고 밝혔다.

개정안에 따르면 동물을 잔인하게 죽이면 3년 이하의 징역을 살거나 3000만 원 이하의 벌금을 내게 된다. 이전 규정인 '2년 이하 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금'에서 처벌 강도가 강화된 것이다. 동물을 유기한 사람은 300만 원 이하의 벌금을 내야 한다.

도사견 등 맹견을 키우는 사람은 오늘(12일)까지 맹견 책임보험에 가입해야 한다. 미가입 시 300만 원 이하의 과태료가 부과된다.

동물과 외출 시에는 2m 이내의 목줄이나 가슴 줄로 동물이 이동을 제한해야 한다. 목줄 길이 규정은 인식개선과 정착을 고려해 당분간 홍보한 뒤 내년부터 적용된다. 또한, 반려동물 소유자는 아파트·다중주택·다가구주택 등 건물 내 공용공간에서 동물을 안거나 목줄의 목덜미 부분 또는 가슴 줄 손잡이를 잡아야 한다.

동물 등록률을 높이기 위해 동물 판매업자는 영업자를 제외한 구매자에게 등록 대상 동물을 판매하는 경우 구매자 명의로 등록을 신청한 후, 판매해야 한다.

동물 등록 방식으로는 '내·외장 무선식별 장치'와 '인식표'를 모두 인정했으나, 훼손되거나 떨어질 위험이 커 등록 동물을 잃어버리는 경우 소유자를 찾기 어려운 '인식표'는 등록 방식에서 제외됐다.

다만, 인식표가 동물 등록 방식에서 제외되더라도 반려동물 소유자는 외출 시 반드시 소유자의 연락처 등을 표시한 인식표를 동물에게 부착해야 한다.

아울러 학교에서 미성년자가 동물 해부 실습을 할 때는 반드시 실험 시행기관의 동물실험윤리위원회 또는 학교의 동물 해부 실습심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 사람이나 국가를 위해 헌신한 봉사 동물에 대한 동물실험은 원칙적으로 금지된다. 수색·탐지 등에 이용되는 경찰견도 그 대상에 추가됐다.

