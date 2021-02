[종합]미혼모 시설 찾은 김종인 "정상적 엄마 많지 않아" 논란…민주·정의 "사과하라" 맹공

與 "김종인, 현장 고충 듣겠다더니 사회적 편견 조장"

미혼모단체 "미혼모·장애인 비하 발언한 김종인, 사과하라"

[아시아경제 허미담 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 미혼모 지원시설을 방문한 자리에서 "정상적인 엄마가 별로 많지 않은 것 같다"고 말해 논란이 일고 있다. 더불어민주당과 정의당은 10일 김 위원장의 발언을 규탄하며 사퇴를 촉구했다.

허영 민주당 대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 현안 브리핑을 갖고 김 위원장의 발언에 대해 "미혼모들에게 '비정상'이라고 비하하며 낙인을 찍은 것"이라고 일갈했다.

이어 "(김 위원장이) 현장의 고충을 듣겠다더니 미혼모를 '정상적인 엄마'가 아닌 것으로 낙인찍은 것은 물론, 장애인 비하까지 하며 사회적 편견을 조장했다"며 "참담하다. 아픔이 있는 곳에서 공감은 커녕 비하로 그 아픔을 더 한 것에 마땅히 책임을 져야한다"고 했다.

그는 "김 위원장은 즉각 사죄하라"며 "김 위원장의 발언은 차별의식이 기저에 깔린, 사회적 편견을 조장하고 장애를 비하하고, 미혼모를 '비정상'으로 낙인찍는 발언이다. 제1야당 비대위원장으로의 자격이 있는지 의심된다"고 지적했다.

끝으로 허 대변인은 "소위 '정상가족'의 이데올로기로 미혼모 지원정책을 생각한다면 차라리 그 정책 하지 마라"며 "미혼모에 대한 편견과 차별을 해소하는 것, 그것이 미혼모 지원정책의 출발"이라고 강조했다.

정호진 정의당 수석대변인도 이날 브리핑을 통해 "명백한 장애인 차별·비하 발언으로 시대와 동떨어진 제1야당 대표의 인권 의식 수준을 그대로 보여줬다"며 "제1야당 대표의 장애인 차별 발언이라는 점에서 김 위원장은 즉각 사과하고 재발 방지에 대한 입장을 밝혀야 한다"고 했다.

이어 "국민의힘은 부적절하다고 서둘러 수습에 나섰지만 단순한 실언으로 치부할 수만은 없다"며 "정치권에서 장애인 등 사회적 소수자에 대한 빈번한 차별 조장 발언은 실언으로 치부하고 넘어갔기에 했기에 반복되는 것"이라고 지적했다.

정 수석대변인은 "정치권은 입법을 다룬다는 점에서 시대와 호흡하는 인권 의식이 각별히 요구된다"며 "더 이상 차별과 혐오를 조장하는 반인권적 망언이 없길 바란다"고 했다.

앞서 김 위원장은 전날 서울 서대문구의 한 한부모·미혼모 가족복지시설을 찾은 자리에서 정신질환·지적장애 미혼모의 어려움을 듣던 중 "엄마도 정상적인 엄마가 별로 많지 않은 것 같다" 등의 말을 해 논란이 일었다.

김 위원장은 또 "아이는 제대로 잘 보육을 해서 정상적으로 잘 자랄 수 있도록 보호를 해야 하는데, (일부 미혼모는) 정신적으로 굉장히 취약한 상태에 있기 때문에 엄마도 잘 보육하기 힘들지 않겠나"라고 했다.

이를 두고 한국한부모연합 등 미혼모 단체들은 김 위원장의 공식 사과를 촉구했다. 한부모 단체는 이날 성명을 내고 "김 위원장이 서울의 미혼모생활시설을 방문해 미혼모에 대해 비정상이라고 발언한 것에 대해 유감을 표한다"며 "공식 사과를 요청한다"고 밝혔다.

이어 "가족 다양성을 포괄하는 가족정책을 요구하는 이 시점에, 책임 있는 정당의 대표자가 미혼모에 대해 비정상 운운하는 것은 어려운 여건에서도 자녀를 양육하려고 용기를 내고 있는 미혼모들을 상심하게 한다. 또 미혼모에 대한 사회적 편견을 조장할 수 있는 매우 우려되는 발언"이라고 비판했다.

끝으로 이들은 "김 위원장은 미혼모에 대한 편견을 가져올 수 있는 비정상 발언에 대해 즉각 사과하고 미혼모에 대한 인식개선과 지원에 앞장설 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr