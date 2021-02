獨 메르켈, 3월 중순까지 봉쇄 연장 추진

[아시아경제 부애리 기자] 앙겔라 메르켈 독일 총리가 다음달 중순까지 코로나19 확산을 막기 위한 봉쇄조치 연장을 추진한다.

메르켈 총리는 10일(현지시간) 연방정부·16개 주지사회의를 앞두고 사전에 마련한 결의안 초안에서 이 같은 방안을 제시했다고 쥐트도이체차이퉁(SZ) 등 독일 주요 언론이 보도했다.

결의안에 따르면 다음달 14일까지 사적 모임은 지금과 같이 같은 가구 외 1명까지 허용되고, 상점과 대중교통에서 의학 마스크 착용을 의무적으로 해야 한다. 기업은 가능하다면 재택근무를 허용해야 한다.

다만 이·미용실은 다음달 1일부터 영업이 허용된다. 학교나 보육시설은 단계적으로 문을 연다.

결의안 초안에 따르면 학교나 아동보육시설 등 돌봄·교육부문은 봉쇄 완화 시 최우선 고려대상이다.

학교나 아동보육시설은 각 주정부의 관리하에 마스크 착용과 환기, 신속 진단검사 등의 조처와 함께 단계적으로 문을 열게 된다.

다른 부문의 봉쇄 완화 시기와 관련해서는 내달 10일 연방정부·16개 주지사회의를 통해 결정하거나, 독일 전역에 1주일간 인구 10만명당 신규확진자수가 35명 아래로 내려갔을 때를 기점으로 하는 방안 등이 제시돼 있다고 SZ는 보도했다.

독일은 지난해 12월16일부터 오는 14일까지 학교와 아동보육시설, 상점의 문을 모두 닫는 전면봉쇄를 시행하고 있다. 다만 식료품 등 생활필수품을 판매하는 상점은 예외다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr