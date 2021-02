靑 "NSC 정은경 질병청장 참석, 동북아 방역·보건 협력체 논의"

서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의…신임 정의용 외교부 장관도 참석

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 10일 "서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 개최했다. 금일 회의에는 신임 정의용 외교부 장관이 참석했으며, ‘동북아 방역·보건 협력체’ 관련 논의를 위해 정은경 질병관리청장이 참석했다"고 밝혔다.

청와대는 "참석자들은 우선 안보 상황의 안정적 관리를 위해 유관국과의 소통과 협력을 강화하는 가운데 한일관계를 개선하기 위한 노력을 지속해 나가기로 했다"면서 "이란의 우리 선원 억류 해제를 평가하고 ‘호르무즈 해협 우리 선박 억류 사건’을 조속히 해결하기 위한 노력을 경주하기로 했다"고 설명했다.

청와대는 "또한 지난해 말 출범한 ‘동북아 방역·보건 협력체’의 현황을 점검하고 앞으로 외연을 확대하면서 내실 있게 발전시키기 위한 방안을 논의했다"면서 "설을 계기로 국내 코로나19 상황 점검과 함께 외교안보 부처들도 방역에 필요한 조치들을 취해 나가기로 했다"고 덧붙였다.

아울러 NSC 참석자들은 한반도의 상생과 평화를 위한 남북, 국제사회와의 협력을 지속적으로 모색해 나가기로 했다.

