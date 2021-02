[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 지난 3일 구청장실에서 인사아트프라자 갤러리와 함께하는 후원물품 전달식을 가졌다.

이날 전달식은 인사아트프라자갤러리가 지난해 '크리스마스 선물展' 전시회 판매 수익금으로 구매한 KF94마스크 2만5000장을 전달하는 자리로 박복신 인사아트프라자 대표, 허성미 인사아트프라자갤러리 관장이 함께 했다.

