건보공단 부산중부지사, 공직자 ‘착한선물 나눔’ 캠페인 펼쳐

코로나19 어려움 겪는 농어업민과 장애인·취약계층 돕기

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민건강보험공단 부산중부지사(지사장 안병운)가 설을 앞두고 어려운 이웃과 선물을 나누는 ‘착한 캠페인’에 나섰다.

중부지사는 2월 9일 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 농어업민과 취약계층을 돕기 위해 ‘공직자 설날 착한선물 나눔 캠페인’을 벌였다.

임직원은 설 명절을 맞아 지난 여름 수해로 많은 피해를 입은 지역의 농산물을 구입했다. 어느 때보다 힘겹게 코로나19 위기가 장기화하고 있는 상황에서 명절을 보내고 있는 부산 동구장애인복지관 장애인들에 선물을 전달했다.

이번 나눔물품은 매월 임직원들의 자발적인 참여로 모금된 사회공헌기금으로 구입했다.

안병운 부산중부지사장은 “코로나19 위기가 장기화하고 있는 상황에서 어느 때보다 힘겨운 명절을 보낼 취약계층의 고통을 덜어주고 싶다”고 했다.

안 지사장은 “자발적 나눔 활동을 통해 조금이나마 나누어 가진다는 의미로 공단의 나눔물품이 지역 주민에게 희망과 위로가 되길 바란다”고 말했다.

이재영 동구장애인복지관장은 “코로나19 장기화로 더 어려움을 겪고 있는 장애인들에게 따뜻한 관심과 정성을 보내줘 진심으로 감사드린다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr