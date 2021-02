[아시아경제 배경환 기자] 클리오 클리오 237880 | 코스닥 증권정보 현재가 19,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 53,577 전일가 19,950 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 화장품, 내년엔 날아오르나"지금 투자해도 될까"…화장품株에 대한 엇갈린 시선클리오, 화장품 테마 상승세에 5.91% ↑ close 는 보통주 1주당 100원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 총 배당금은 16억5886만5800원으로 시가배당율은 0.6%다.

