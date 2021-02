김영록 전남지사, 설 대비 전통시장 방역상황 점검

목포 종합수산시장 방문…상인들 격려도

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 10일 목포 종합수산시장을 방문해 코로나19 장기화로 어려운 전통시장 상인들을 격려하고 설 명절 대비 방역상황도 점검했다.

전남도에 따르면 김 지사의 이번 방문은 설 명절을 맞아 이용객 증가로 코로나19 지역감염 발생이 우려되는 전통시장의 방역상황을 점검하기 위해 추진됐다.

이와 함께 소비심리 위축으로 어려움을 겪은 상인들을 격려하고 위로하기도 했다.

김 지사는 전남도의 설 대비 코로나19 대응 상황과 3차 긴급민생지원 추진상황, 소상공인 지원정책 등 대책을 설명했다.

또 방역수칙 준수에 협조해준 전통시장 상인들에게 감사의 뜻을 전했다.

목포종합수산시장 내 점포를 방문해 ‘전남행복지역화폐(목포사랑상품권)’로 지역특산품인 홍어, 생선 등을 직접 구매하기도 했다.

김 지사는 “코로나19 장기화로 모두가 힘든 시간을 보내고 있어 일상으로 조속한 복귀를 위해 이번 설 명절은 매우 중요하다”며 “감염 확산 차단을 위해 도민들도 방역수칙을 철저히 준수하고 명절기간 고향 방문과 이동자제를 부탁드린다”고 말했다.

한편 도는 지난달 말부터 시작된 도·시·군 합동점검을 통해 도내 전통시장 116개소에 대한 방역상황 점검을 모두 마쳤다.

