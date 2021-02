“집에서도 가상현실 체험” SKT, VR헤드셋 ‘오큘러스 퀘스트2’ 3일만에 완판

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 247,500 2021.02.12 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 “언택트 설날 즐겁고 풍성하게” SKT, 설 연휴 다양한 VR·AR 서비스 제공"산정 기준 뭐냐" 재계 번진 성과급 논란, 하이닉스 이어 SKT도 일단락SK텔레콤, 296억 상여금 지급 close 이 페이스북과 협력해 국내에 정식 출시한 가상현실(VR) 헤드셋 ‘오큘러스 퀘스트2(이하 퀘스트2)’가 출시 3일 만에 초도 물량이 완판됐다.

퀘스트2를 구매한 고객은 세계적으로 인기를 끌고 있는 VR 리듬 게임 '비트 세이버(Beat Saber)', 배틀로얄 VR게임 '파퓰레이션 원(Population One)', 국내 사업자가 개발해 세계적인 인기를 얻고 있는 '리얼 VR 피싱(Real VR Fishing)' 등 오큘러스 플랫폼의 대표 VR 게임 200여종을 즐길 수 있다.

퀘스트2는 지난 2일 출시 첫날에만 4000대 이상이 판매되는 등 1차 물량이 3일 만에 완판되며 폭발적인 고객 반응을 얻고 있다. 특히 온라인 쇼핑몰 11번가에서 출시 직후 1시간 동안 약 700여대가 판매되며 프리미엄 스마트폰 출시 때와 비슷한 수치를 기록해 화제가 되기도 했다.

SK텔레콤 측은 ▲국내 공식 판매로 한편 수월해진 구매와 AS 과정 ▲배송비 및 관세 등 고려 시 해외 직구 대비 저렴한 국내 판매 가격 ▲퀘스트2가 보유한 제품 경쟁력 등을 인기의 주요한 원인으로 꼽았다.

퀘스트2는 퀄컴 XR2 칩셋을 탑재해 기존 제품들 대비 처리 능력을 대폭 향상시켰고, 디스플레이 역시 양안(兩眼) 각각 4K 해상도 지원이 가능한 1832X1920화소로 업그레이드되는 등 기존 제품들을 뛰어넘는 혁신적인 상품이라는 평을 얻고 있다.

퀘스트2 판매가는 41만4000원(VAT 포함)으로 SK텔레콤 5GX공식 홈페이지 및 11번가, 원스토어 등 온라인 채널, 전국 SK텔레콤 오프라인 매장에서 구매할 수 있다. SK텔레콤 고객은 12개월(월 3만4500원) 또는 24개월(월 1만7250원) 약정 방식으로 구매하는 것도 가능하다.

현재 1차 물량 완판으로 판매가 잠시 중단된 상황으로 SK텔레콤은 설 연휴가 끝나는 대로 추가 물량을 확보해 퀘스트2 판매를 재개할 방침이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr