[골프토픽] 메이저 PGA챔피언십ㆍKPMG위민스 "거리측정기 사용"

[아시아경제 노우래 기자] ○…메이저 PGA챔피언십과 KPGA위민스PGA챔피언십에서 거리측정기 사용이 가능해졌다.

미국프로골프협회(PGA of America)는 10일(한국시간) "올해부터 협회가 주최하는 3개 메이저에서 거리측정기 사용을 허용한다"고 발표했다. PGA챔피언십(5월21~24일)과 KPMG위민스PGA챔피언십(6월25~28일), 시니어PGA챔피언십(5월26~31일)이 대상이다. 짐 리처슨 미국프로골프협회장은 "챔피언십 대회에서 경기의 흐름 향상에 도움을 주는 방법에 늘 관심이 있었다"고 설명했다.

이어 "거리측정기 사용은 이미 경기에서 흔하고 골프 규칙에도 올라 있다"며 "선수와 캐디들은 오래전부터 연습라운드에서 거리를 알기 위해 거리측정기를 썼다"고 했다. 선수와 캐디는 골프 규칙 4.3a항 1조 ‘거리와 방향 정보’를 지켜야 한다. 거리측정기를 활용해 거리나 방향에 대한 정보 수집은 가능하지만, 고도 변화를 파악하거나 거리ㆍ방향 정보에 대한 해석까지 도움받는 것은 금지된다.

