우상호 "박원순은 롤모델이자 동지"…나경원 "이 자체가 2차 가해"

우상호 "박원순이 우상호고, 우상호가 박원순"

나경원 "민주당 민낯…낯 뜨거운 박원순 찬양"

[아시아경제 허미담 기자] 4·7 서울시장 보궐선거에 출마한 우상호 더불어민주당 예비후보가 고(故) 박원순 전 서울시장을 두고 '나의 롤모델'이라고 표현한 데 대해 나경원 국민의힘 예비후보가 10일 "이것이 민주당의 민낯"이라고 비판했다.

나 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "우 후보가 낯 뜨거운 '박원순 찬양'을 하고 있다. 참으로 잔인한 정치꾼"이라며 이같이 말했다.

그는 "강난희 여사야 아내로서 느낄 충격과 고통이 클 수 있다고 생각한다. 부부지간의 감정마저 함부로 평가하진 않겠다"며 "문제는 그것을 정치적으로 이용하며 피해자에게 더 큰 고통을 가하는 2차 가해며 정치 선동"이라고 지적했다.

이어 "적어도 이번 서울시장 재보궐 선거에 나선 후보라면, '박원순 찬양'을 입에 올린다는 것은 있을 수 없는 일"이라며 "그 자체가 2차 가해"라고 일갈했다.

또 나 후보는 "우 후보는 지금 피해자에게 잔혹한 폭력을 가하고 있는 것"이라며 "박 시장에 대한 전체적인 평가, 그것은 한참 후의 몫이다. 이번 선거에 나와 '박원순 찬양'을 하다니, 그것이 사람 된 도리냐"고 목소리를 높였다.

끝으로 그는 "'박원순이 우상호고, 우상호가 박원순'이라는 우 후보의 말 한마디가 개운치가 않다"며 "우 후보는 아무래도 성찰과 자각의 시간을 갖지 못한 듯하다. 이것은 정치를 논하기에 앞서, 도덕성과 인격의 문제"라고 했다.

앞서 우 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "박원순 시장은 제게 혁신의 롤모델이었고 민주주의와 인권을 논하던 동지였다"며 "박원순 시장의 정책을 계승하고 그의 꿈을 발전시키는 일, 제가 앞장서겠다"고 했다.

그는 이어 "박원순이 우상호고, 우상호가 박원순이라는 마음가짐으로 서울시 정책을 펼쳐가겠다"고 강조했다.

또 우 후보는 박 전 시장의 아내 강난희 여사의 편지 중 '박원순은 제 목숨이 다하는 순간까지도 나의 동지'라는 대목을 언급하며 "이를 악물고 있는데 눈시울이 뜨거워졌다. 얼마나 힘드셨을까. 어떻게 견디셨을까"라고 적었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr