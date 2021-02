광주 남구 ‘에너지 인식전환 주민활동가’ 집중 양성

22일까지 참가자 모집…30명 선발·활동수당 제공

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 정부의 그린뉴딜 정책 추진에 발맞춰 신재생 에너지 보급 활성화 및 에너지 절약을 통한 기후변화 대응 등 생활 속 환경실천 활동을 위한 ‘에너지 인식전환 주민활동가’를 30명을 공개 모집한다고 10일 밝혔다.

에너지 및 환경 분야에 관심을 갖고 있는 남구 주민이라면 누구나 참여할 수 있다.

참가 신청서 접수는 오는 22일까지이며, 남구청 6층 환경생태과를 방문해 제출하거나 이메일, 팩스, 우편으로도 가능하다.

남구는 주민활동가 양성을 위한 환경대학 프로그램 참석 여부와 활동의지, 경력 사항 등을 골고루 평가해 오는 23일 최종 합격자를 선정할 방침이다.

에너지 인식전환 주민활동가로 선발된 주민은 이달 말부터 6월 말까지 매월 한차례씩 열리는 환경대학 프로그램에 참여하게 된다.

남구는 해당 교육을 80% 이상 이수한 주민에 대해서는 대촌동과 효천지구 등에 조성된 에너지자립마을과 관내 마을회관 및 경로당, 유치원 등에서 재능 나눔을 통한 강사로 활동할 수 있는 자격을 부여하기로 했다.

이와 함께 에너지 분야와 관련한 활동수당도 지원된다.

사직동과 양림동, 월산동, 백운동 등 구도심 지역에서 신재생 에너지 융복합 지원 사업에 대한 홍보활동 및 공공기관과 함께 불필요한 전기사용 자제 등 캠페인 활동에 나설 경우 1일 2시간 기준으로 시간당 1만 원의 수당이 제공된다.

