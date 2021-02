[아시아경제 이민지 기자] GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 139,800 전일대비 600 등락률 -0.43% 거래량 12,924 전일가 140,400 2021.02.10 15:03 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"'어닝서프라이즈' GS홈쇼핑, 1분기 실적호조 기대감 높아"GS홈쇼핑, 지난해 영업이익 1569억원…전년 대비 29.5%↑GS리테일·GS샵, 설 행사 진행…'황금소 코인' 득템 기회 close 은 결산배당으로 1주 당 8500원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 시가배당율은 6%로 배당금총액은 507억원에 달한다.

