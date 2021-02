[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 풍암동 보장협의체(위원장 권재환)가 지난 9일 관내 어려운 이웃들을 위한 ‘따뜻한 설 명절 사랑나눔’ 행사를 열었다고 10일 밝혔다.

풍암동 보장협의체 위원 및 관계공무원 등 15여 명이 참여해 정성스럽게 마련한 굴비세트를 관내 돌봄이웃 50세대에 직접 전달하고 따뜻한 사랑을 나눴다.

권재환 위원장은 “코로나19로 대부분 얼굴을 직접 마주하고 전달하지 못해 아쉽다”며 “많이 부족하지만 어려운 이웃들이 조금이나마 따뜻한 설을 보내는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 풍암동 행정복지센터와 보장협의체는 ‘희망드림 반찬배달’, ‘건강음료 배달’등 안부확인이 필요한 돌봄이웃을 위한 사업을 지속적으로 전개하고 있다.

