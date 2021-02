[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <과장급 전보> ▲관세청 자유무역협정집행기획담당관 김희리(金熺里) ▲관세청 심사정책과장 이철재 (李澈宰) ▲관세청 세원심사과장 윤동주(尹東柱) ▲관세국경관리연수원 교육지원과장 이원상(李源祥) ▲관세국경관리연수원 인재개발과장 마순덕(馬淳德) ▲인천세관 세관운영과장 오세현(吳世賢) ▲인천세관 휴대품통관1국장 이근후(李根厚) ▲인천세관 특송통관국장 김태영(金兌泳) ▲인천세관 심사국장 윤선덕(尹善德) ▲김포공항세관장 김재홍(金在洪) ▲인천공항국제우편세관장 정호창(鄭昊昌) ▲안산세관장 이범주(李範柱) ▲서울세관 자유무역협정집행국장 김현정(金賢廷) ▲서울세관 조사1국장 한창령(韓彰伶) ▲안양세관장 김재권(金在權) ▲부산세관 통관국장 심재현(沈載?) ▲부산세관 신항통관국장 김종덕(金鍾德) ▲부산세관 조사국장 손문갑(孫文甲) ▲부산세관 감시국장 김 혁 (金 赫) ▲김해공항세관장 박희규(朴熙圭) ▲양산세관장 최재관(崔載官) ▲마산세관장 이동훈(李東勳) ▲경남남부세관장 김종웅(金鍾雄) ▲구미세관장 손영환(孫泳煥) ▲속초세관장 김종기(金鍾基) ▲동해세관장 한용우(韓龍雨) ▲광양세관장 김기재(金基載) ▲목포세관장 이해진(李海珍) ▲여수세관장 이소면(李蘇勉) ▲군산세관장 김영환(金榮煥) ▲제주세관장 김완조(金?調) ▲관세청 김재식(金在植) ▲관세청 백도선(白道善)(이상 2월 15일자) ▲관세청 원산지지원담당관 김동이(金東二) ▲관세청 관세국경감시과장 임현철(任賢哲) ▲인천세관 인천항통관지원1과장 문행용(文幸龍) ▲수원세관장 유승정(柳承政)(이상 2월 18일자) ▲포항세관장 신윤일(辛允一)(이상 3월 2일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr