하나은행, '대한민국 최우수·글로벌 혁신 PB은행상' 수상

금융 전문지 유로머니·글로벌 파이낸스 선정

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행 세계적 금융 전문지인 유로머니와 글로벌 파이낸스로부터 프라이빗 뱅크(PB) 부문 국가별 최고상인 ‘2021 대한민국 최우수 PB은행상’과 ‘2021 글로벌 최우수 혁신 PB은행상’을 각각 수상했다고 10일 밝혔다.

유로머니 선정 ‘2021 대한민국 최우수 PB은행상’은 2005년 국내 최초로 수상 이래 통산 14회째 수상이다. 유로머니는 전세계 90여개국 약 450개 2400여명의 금융기관 임직원들이 참여하는 설문 분석을 통해 매년 국가별 PB은행 순위를 발표하고 있다.

하나은행은 ▲ 체계적 자산관리 노하우 ▲ 초고액 자산가 대상 자산관리 서비스의 전문성 ▲ MZ세대 대상 차별화된 서비스 ▲ 디지털 혁신기술 및 데이터 관리 등 총 16개 평가항목 전 부문에서 모두 1위로 선정, 최종 수상자로 선정됐다.

또한 하나은행은 글로벌 파이낸스로부터 2016년 ‘대한민국 최우수 PB은행상’을 수상한 이후 2017년부터 3회 연속 ‘글로벌 최우수 디지털 클라이언트 솔루션 PB은행상’ 수상, 2020년 ‘글로벌 최우수 테크놀로지 솔루션 PB은행상’ 수상을 거쳐 이번 수상에 이르기까지 6년 연속 PB 부문 관련 전문성을 국제적으로 공인 받는 영예를 안았다.

정원기 하나은행 자산관리사업단장은 “하나은행이 대한민국 대표 프라이빗 뱅크로서 세계적으로 꾸준히 인정받을 수 있었던 이유는 무엇보다 하나은행을 믿고 거래해 주신 손님들이 계신 덕분이다”며 “앞으로도 하나은행은 손님 중심의 체계적 서비스를 통해 손님의 신뢰에 부합하는 선도적 자산관리 역량을 계속 키워가겠다”고 소감을 밝혔다.

한편 하나은행은 2020년 11월 더 뱅커로부터 통산 7번째 ‘대한민국 최우수 PB은행상’을 수상함과 더불어, PBI 선정 ‘아시아지역 최우수 PB상’을 수상함으로써 PB부문 글로벌 4대 어워드에서의 그랜드슬램 달성을 계속해 이어나가고 있다.

