이마트24, 홈 가드닝 상품 예약 판매…"향후 월별 생화 상품 운영"

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 20일까지 홈 가드닝 상품 17종을 예약 판매한다고 10일 밝혔다. 공기정화 효과가 있는 소형 식물 5종과 바질, 방울토마토, 라벤다 등을 손쉽게 키울 수 있는 가드닝 키트 3종 등이다.

이 제품들은 가드닝 키트는 봉투 안에 씨앗과 배양토로 구성되어 있어, 별도의 화분 용기 없이 재배가 가능하다. 또한 브로콜리, 부추, 무순, 상추 등 집에서 직접 키워서 요리에 활용 할 수 있는 인기 채소 씨앗 6종, 집에서 간편하게 새싹을 재배해 먹을 수 있는 새싹 재배기, 분갈이 흙, 식물 성장을 돕는 앰플 영양제 등 홈 가드닝에 필요한 다양한 용품들도 판매한다.

구매를 원하는 고객은 판매 기간 동안 인근 이마트24 매장을 방문해 주문 및 결제를 하면 이달 25일~26일에 주문한 매장에서 상품을 받을 수 있다.

이마트24 관계자는 “집콕족들을 위해 집에서 키우기 쉬운 식물과 요리에 활용할 수 있는 채소의 씨앗을 위주로 상품을 기획했다”며 “향후 봄맞이 시즌 및 월별 생화 상품을 운영할 계획이다”고 말했다.

