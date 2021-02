담양교육지원청, 마을 교육공동체 내실 위해 ‘인적·물적’ 적극 지원

빛깔과 향기가 다채로운 담양마을학교 힘찬 항해 시작





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 지난달 18일부터 19일 양일간 담양마을학교 운영 심사 결과 8교의 담양 마을 학교를 선정해 9일 대회의실에서 마을 학교 대표와 활동가를 대상으로 협의회를 가졌다고 밝혔다.

담양교육지원청에서는 2020년 도 지정 1교, 청 지정 마을 학교 7교 운영으로 연속성을 확보하기 위해 2년 연속 지정해 ‘마을 교육공동체가 학교를 품고, 교육이 다시 지역을 살리는 담양만의 특색 있는 담양마을학교’ 운영에 집중해 왔다.

이번 담양마을학교 운영자 협의회에서는 2021년 담양마을학교 내실화를 위해 2020년 씨앗동아리를 시작으로 마을과의 연대로 마을과 함께 배움을 만드는 ▲안전한 배움터 구축 ▲학교-마을이 함께하는 교육활동(프로젝트 수업) 지원 ▲내 고장 알기 프로그램 운영 ▲마을 교육공동체의 역량 강화 지원 ▲사업비 편성 및 집행 등 전반적인 운영 방향을 안내했다.

특히, 마을 학교별 씨앗동아리 운영, 나를 찾는 자아정체성 교육으로 내 고장 알기, 학교와 마을 연계 교육과정 운영, 비대면 상황 대책 등 실질적으로 실천 가능한 방안을 모색하는 시간으로 운영됐다.

김철주 교육장은 “담양마을학교 내실화를 위해 6천만 원의 예산을 지원해 준 담양군청(최형식 군수)에 감사드리며, 마을-학교-지역사회가 상생협력 파트너로 동행할 수 있도록 마을 교육공동체 내실화를 위해 인적·물적 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

