[아시아경제 박지환 기자] 다나와 다나와 119860 | 코스닥 증권정보 현재가 34,700 전일대비 500 등락률 +1.46% 거래량 31,498 전일가 34,200 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 다나와, 주가 3만 250원.. 전일대비 -1.63%"집에만 있으니"…다나와, 하반기도 성장 이상무[클릭 e종목]"다나와, 3분기에도 실적 호조 지속" close 는 보통주당 600원의 현금배당을 결정했다고 9일 공시했다.

이번 배당의 총액은 77억7600만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr