설 연휴 영상통화 전국민 무료…소상공인에 2달간 데이터 100GB

[아시아경제 조슬기나 기자] 이번 설 연휴에는 전 국민이 무료로 영상통화를 이용할 수 있게 된다. 코로나19 여파로 생업에 어려움을 겪는 소상공인과 자영업자들에게는 두 달에 걸쳐 데이터 100GB 데이터가 추가 제공된다.

9일 과학기술정보통신부에 따르면 최기영 장관은 이날 박정호 SK텔레콤 최고경영자(CEO), 구현모 KT 대표, 황현식 LG유플러스 사장 등 통신 3사 CEO와 온라인 간담회를 하고 이 같은 내용의 통신분야 지원책을 논의했다.

먼저 통신3사는 설 연휴인 오는 11~14일 영상통화를 무료로 제공한다. 영상통화가 가능한 스마트폰 사용자라면 누구나 요금 부담 없이 이용할 수 있으며, 통신3사는 물론 알뜰폰 이용자도 가능하다. 이는 설 명절에도 사회적 거리두기가 지속되면서 고향에 방문하지 못하는 국민들이 '온라인 설'을 보낼 수 있게 하기 위한 조치다. 다만, 설 당일 아침 등 특정시간대에 이용이 집중될 경우 품질 저하 등의 문제가 발생할 수 있어 되도록이면 분산 사용이 권장된다고 과기정통부는 덧붙였다. 선불폰의 경우 기술적 문제로 인해 무료 제공 대상에 포함되지 않았다.

저소득층 학생·고령층·장애인에 대한 지원도 한층 강화된다. 저소득층 초·중·고생이라면 누구나 신청을 통해 스마트폰으로 EBS 등의 교육콘텐츠를 데이터사용량 부담 없이 자유롭게 이용할 수 있다. 5G에서도 시·청각 장애인 등을 위해 영상통화량을 일반요금제 대비 2배(600분) 확대한 장애인 요금제도 출시된다. LG유플러스는 오는 22일, SK텔레콤과 KT는 4월 중 출시 예정이다. 고령층을 대상으로는 ‘실버 안심 서비스’ 출시, ‘어르신 전용 상담센터’ 개소를 통해 통신이용 편의를 제고한다.

아울러 과기정통부와 통신3사는 코로나19로 생업에 어려움을 겪는 소상공인·자영업자에 대한 지원도 마련했다. 통신 3사의 소상공인 전용상품을 이용 중인 소상공인·자영업자(15만명 내외)가 신청만 하면 이동전화 데이터를 두 달간 100GB(월 50GB)를 추가 제공한다. 숙박업, PC방 등의 사업주가 고객 감소 등으로 업장에서 이용하는 통신서비스(초고속인터넷·전용회선 등)의 일시정지를 신청해 올 경우 기존에 3개월만 가능하던 것을 6개월까지 연장하기로 하였다.

이와 함께 통신3사는 이동전화 요금이 연체돼 휴대폰 사용중단 등이 발생하지 않도록 설 명절이 포함된 2월과 3월에는 중지를 유예하고 신청 시 미납 요금에 대한 분할 납부 안내도 함께 병행하기로 했다. 또한 가계통신비 부담 완화를 위해 추진중인 이동전화 월 25% 선택약정 요금할인 제도에 대한 안내를 확대(2→4회)해 사각지대를 해소한다.

통신3사는 5G 인프라 조기구축과 경제회복을 위해 당초 약속했던 2022~2022년 총 25조원 규모의 유무선 투자도 차질없이 진행하기로 했다. 3년차인 올해는 5G 망 구축에 총력을 다해 국민들이 체감할 수 있도록 85개시 주요 행정동, 교통망, 4000여개 다중이용시설 등에 집중해 국민들이 품질 향상을 체감할 수 있도록 할 방침이다.

초고속 서비스가 가능한 28㎓ 대역 5G망을 확충하고 단독모드(SA) 전환도 병행하기로 했다. 정부 또한 사업자들의 5G 투자를 뒷받침할 수 있도록 투자세액 공제를 확대하고 품질평가를 강화한다. 허성욱 네트워크정책실장은 이날 오후 진행된 브리핑에서 "통신 3사 모두 작년과 비슷한 수준으로 5G 인프라 투자를 하기로 해 5G 조기 구축에 지장은 없을 것"이라며 "국민들이 5G 효과를 실제 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

