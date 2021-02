[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 설 명절을 앞두고 요양원 봉사활동을 실시했다고 9일 밝혔다.

이번 봉사활동은 코로나19 방역수칙에 따라 최소 인원만 참여한 가운데 광주광역시 서구 동명전문요양원을 방문해 진행됐다.

코로나19 예방을 위해 방문시설에 대한 출입이 제한돼 있어 위문품(생활용품 등) 전달 및 시설주변 환경정리와 같은 외부활동 위주로 실시됐다.

서부소방서 관계자는 “코로나19가 빠른 시일 내로 종식돼 어려움을 겪고 있는 대상에 대한 봉사활동이 보다 더 활발하게 추진될 수 있기를 바란다”고 말했다.

