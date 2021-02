[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈜종이와디자인(대표 신찬범)이 설 명절을 맞아 관내 돌봄이웃 및 복지시설을 위한 백미10㎏들이 190포(1000만 원 상당)을 전달했다.

