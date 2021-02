[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 박민영이 청초한 미모를 자랑했다.

8일 박민영은 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박민영은 파란색 배경에 어울리는 여신 미모를 뽐내고 있다. 그윽한 눈망울을 비롯해 맑은 피부까지 청초함이 물씬 느껴진다. 천상계 여신이라 해도 믿을 정도로 깨끗한 비주얼에 팬들의 호응이 끊이지 않는다.

한편 박민영은 최근 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '범인은 바로 너' 시즌3에 출연했다. 지난해에는 JTBC 드라마 '날씨가 좋으면 찾아가겠어요'에 출연하기도 했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr