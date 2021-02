하노이 지하철 올해 2분기 첫 개통...출퇴근 전쟁 끝나나

1호선 깟린-하동, 설 이후 개통

2호선 논-하노이 고가구간은 연내 운행

[아시아경제 하노이 조아라 객원기자] 올해 2분기에 드디어 하노이 첫 지상철이 상업 운행될 것으로 보인다. 2017년부터 여러 차례 지연된 메트로의 상업 운행이 가까워지면서 출퇴근 오토바이 전쟁에 시달리는 하노이 시민들의 기대감이 높아지고 있다.

하노이 메트로 중 가장 먼저 선보일 구간은 1호선인 깟린-하동 구간이다. 응우옌 반 테 교통부 장관은 지난해 말 깟린-하동 구간에 대한 안전 평가 절차를 포함한 20일간의 시험을 완료했다고 발표했다. 교통 당국은 시험 운행 결과 정확성은 99.6~99.8%에 달했으며 7만㎞ 이상 안전한 운행이 가능할 것으로 확인됐다고 밝혔다. 당시 응우옌 응옥 동 차관은 "지난 시험 운행 이후 현재 깟린-하동 철도 프로젝트는 정상 운행이 가능한 것으로 확인됐으며 3월 말 하노이시로 이관될 것으로 예상한다"고 설명했다.

깟린-하동 지하철 구간은 동다 시내에서 하동 지구의 옌응이아까지 13㎞이며, 하노이에 계획된 8개 메트로 중 첫 번째다. 하노이 메트로 관계자는 설 연휴가 지나고 노선이 공식적으로 상업 운행된 후 15일 동안 무료로 승객들이 이용하게 할 계획이라고 밝혔다.

논과 하노이역을 잇는 하노이 메트로 2호선 또한 상업 운행을 준비하기 위해 지난달 22일 첫 시험 운행을 진행했다. 2호선의 최대 속도는 시속 80㎞이며 일반 운행 시에는 35㎞다. 승객은 944~1124명을 수용할 수 있다. 시험 운행은 한인 밀집 주거 지역인 미딩송다가 속한 남뚜리엠(논역) 서쪽 지역부터 시내까지 12.5㎞ 중 5㎞를 운행했다. 교통부는 시스템의 안정성과 정밀도를 평가하기 위한 시범 운행 후 이를 기반으로 다음 분기에 안전증명서를 발급하고 하노이 당국에 지하철을 넘겨 운행하게 할 계획이다. 고가 구간은 올해 말, 지하 구간은 1년 후부터 준비될 예정이다. 지하철 노선 또한 오는 4월까지 대부분 공사를 완료, 2022년 상업 운행을 목표로 하고 있다.

한편 하노이 메트로 프로젝트는 중국 정부의 공적개발원조(ODA) 차관을 도입해 중국 업체가 설계부터 부품·소재 조달, 공사 등을 원스톱으로 제공하는 종합설계시공(EPC, 설계·조달·시공)사업으로 진행됐다.

하노이 조아라 객원기자 joara@asiae.co.kr