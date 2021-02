설 명절 연휴를 이틀 앞둔 9일 서울 송파우체국 지하주차장에 마련된 우편물 임시 분류소에서 관계자들이 분류작업을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.