김진욱·박범계 오늘 회동… 김 처장 "협력방안 논의할 것"

[아시아경제 배경환 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처 처장이 9일 오후 박범계 법무부 장관과 회동해 협력 방안을 논의한다.

김 처장은 이날 오전 정부과천청사에서 취재진과 만나 "박 장관과 오늘 저녁 회동하기로 하고 장소를 물색 중"이라며 "시간이 된다면 만찬으로 진행될 것"이라고 말했다.

김 처장은 지난달 25일 현충원 참배를 시작으로 26일 국회, 27일 대한변협회장, 29일 김명수 대법원장, 전날 윤석열 검찰총장 등 공수처와 관련된 주요 기관 예방 일정을 소화하고 있다.

특히 윤 총장과는 예상과 달리 1시간이 훌쩍 넘는 시간 동안 검찰의 지향점 등 다양한 의견을 나눈 것으로 알려졌다. 김 처장도 이날 윤 총장과의 대화 내용을 묻는 질문에 "윤 총장이 수사 경험도 많으시고 프랑스, 독일, 일본 등 검찰 제도 연원을 잘 알고 있어서 그런 이야기들을 많이 했다"며 "앞으로 검찰이 지향해야 할 바를 말씀하시고 서로 의견을 교환하는 자리였다"고 설명했다.

다만 전날 언급한 검찰과의 실무 채널 구성에 대해서는 말을 아꼈다. 김 처장은 "우리가 새로 출범하는 기관이다 보니 자료 등 문의할 것들이 사안에 따라 있을 수도 있을 것 같다"며 "필요하면 상시로 구성할 수도 있겠지만 아직은 초보적인 논의"라고 전했다.

이밖에 오는 16일까지 여야에 요청한 공수처 인사위원회 위원 추천에 대해서는 "아직 추천은 없었다"며 "우리가 중간중간에 진행 상황을 묻지는 않는다"고 설명했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr