스타벅스 리워드 회원수 700만명 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 스타벅스커피 코리아는 스타벅스 리워드 회원수가 700만명을 돌파했다고 9일 밝혔다.

스타벅스 리워드는 스타벅스의 선불식 충전 카드인 스타벅스 카드 사용 고객들에게 다양한 혜택을 제공하는 프로그램으로 지난 2011년 9월 국내에 론칭했다.

회원수 700만명은 서비스 개시 이후 9년 4개월이라는 서비스 기간 동안 시간당 평균 85명이 회원으로 가입한 수치이며, 대한민국 인구(약 5000만명 기준) 100명당 14명에 해당된다.

700만명 회원들이 적립한 리워드 별의 개수는 누적으로 9억2000만개를 넘어섰으며, 회원 전용 생일 음료 쿠폰을 비롯해 별 12개 마다 제공하는 무료 음료 혜택이 8500만잔을기록했다. 연령대별 신규 회원 가입 비중은 30대가 38%를 차지하면서 가장 높았으며, 20대 이하가 25%, 40대가 26%를 차지한 것으로 나타났다.

스타벅스 리워드 회원수는 지난해부터 이어지고 있는 비대면 소비 트렌드로 올해 1월 한 달 간 시간당 가입자 수가 평균 160명을 넘어 회원 가입 속도가 지속적으로 증가하고 있다. 2014년 5월에 처음 100만명을 넘어선 이래 100만명 증가 기간이 빨라지면서 2019년 4월 500만명 돌파를 시작으로 100만명 단위 기간이 평균 11개월을 기록하고 있다.

이와 같은 꾸준한 증가 추세는 스타벅스 리워드 회원에게만 제공되는 전용 혜택과 함께, 지속적으로 선보이고 있는 스타벅스의 디지털 서비스와 모바일 앱에 대한 관심이 높아지고 있기 때문으로 분석된다.

스타벅스 코리아가 지난 2014년 선보인 비대면 서비스인 '사이렌 오더'의 누적 주문 건수는 지난해 말 기준 1억 8000만건을 돌파했다. 지난 1년간 전체 주문 건수 중 25%의 비중을 차지했으며, 지난해 12월 한 달 동안에는 전체 스타벅스 리워드 회원 주문 건수 중 사이렌 오더 주문이 50%를 넘어섰다.

여기에 스타벅스는 드라이브 스루 매장을 이용하는 운전자 고객의 안전과 편의를 위해 다양한 IT 서비스를 지속적으로 접목해 오고 있다.

2018년 6월 전 세계 스타벅스 최초로 도입한 'My DT Pass'는 차량 주문 대기 시간을 단축시킨 서비스로 고객과 파트너 모두에게 편의성과 만족도를 높인 서비스로 평가받고 있다. 'My DT Pass' 등록 고객은 지난해 12월 기준 150만명을 넘어서 차량 이용 고객 10명 중 4명은 'My DT Pass'를 이용하고 있다.

이외에도 스타벅스 리워드 회원이 개인 다회용컵을 사용해 제조음료 주문으로 환경 보호 동참 시 별을 증정하는 에코 보너스 스타를 비롯해서, 정오까지 제조음료와 해당 푸드를 함께 구매하면 세트당 별 2개를 추가 제공하는 브런치 유어 웨이 또한 스타벅스 리워드 회원만이 누릴 수 있는 혜택 중 하나이다.

장석현 스타벅스 데이터 인텔리전스팀 팀장은 “고객님의 많은 관심과 성원으로 스타벅스 리워드 회원이 700만명을 넘어섰다”며 “앞으로도 고객님들의 소중한 일상을 더욱 풍요롭게 하기 위한 편리하고 혁신적인 서비스 개발을 위해 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr





