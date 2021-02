경찰, 설 연휴 특별 교통관리 대책 추진…"얌체운전 꼼짝 마"

상습 정체구간 중심 소통 확보 주력

[아시아경제 이관주 기자] 설 연휴 기간 갓길통행·끼어들기 등 '얌체 운전'에 대한 집중 단속이 이뤄진다. 교통사고 다발 구역에는 경찰과 장비가 집중적으로 배치되고, 고속도로 곳곳에는 암행순찰차와 드론이 배치돼 위법 행위를 살핀다.

경찰청은 이 같은 내용의 '설 연휴 특별 교통관리 대책'을 추진한다고 9일 밝혔다.

경찰은 먼저 지정차로 위반, 갓길통행, 끼어들기 등 고속도로에서의 얌체 운전을 집중적으로 단속할 계획이다. 실제 최근 3년 동안 공익신고 내용을 분석한 결과, 설 연휴 기간 고속도로 교통법규 위반 신고가 가장 많았던 항목은 갓길통행(41.8%)이었다. 이어 지정차로 위반(32.3%), 끼어들기(12.2%)가 뒤를 이었다.

이번 단속에는 암행순찰차 42대와 드론이 활용될 예정이다. 단속용 드론은 한국도로공사와 협조해 정체 등으로 순찰차의 접근이 어려운 장소에서 활용될 예정으로, 연휴 기간 포함 5일 동안 교통량 집중 구간에 투입된다. 또 고속버스, 전세버스 사업자 등과 협조해 버스에 설치된 블랙박스 등을 이용한 버스전용차로 위반차량 공익신고를 받는다.

아울러 최근 5년간 통계를 분석해 서해안고속도로 서평택분기점 등 교통사고 다발지역 상위 30개소를 선정하고 맞춤형 교통안전 활동을 전개한다. 선정된 지역에는 가용 인력과 장비를 최대한 동원해 사고 위험 시간대 등에 가시적 순찰을 반복하고, 이동식 무인단속 장비 66대를 배치한다.

음주운전·안전띠 미착용 등에 대한 점검도 병행된다. 요금소 구간에 정체가 발생한 경우 차량의 고속도로 유입을 조절하면서 비접촉 감지기를 활용한 음주단속 및 탑승자 안전띠 착용 여부를 확인할 계획이다.

경찰은 소통 확보를 위해 상습 정체 구간에 경력을 배치하고 도로공사와 협력해 영업소 진입 차량 조절, 고속도로 전광판을 활용한 국도와 지방도 우회 안내 등을 강화할 예정이다.

경찰청 관계자는 "코로나19 상황으로 고향 방문을 자제하는 등 차량 이동의 감소가 예상되지만, 불가피한 이동 시에도 안전하고 즐거운 설 명절이 될 수 있도록 모든 운전자가 교통법규를 지키면서 운전해달라"고 당부했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr