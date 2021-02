[특징주]DB하이텍·리노공업 등 반도체 관련주 일제히 상승세

[아시아경제 이선애 기자] 9일 장 초반 반도체 관련주가 일제히 상승세다.

이날 오전 9시35분 현재 DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 63,000 전일대비 3,300 등락률 +5.53% 거래량 1,053,141 전일가 59,700 2021.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 DB하이텍, 밀려드는 주문에 비수기 풀가동‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제DB하이텍, 주가 6만 1700원 (-7.77%)… 게시판 '북적' close 은 4.69% 오른 6만2500원을 기록중이다. SK하이닉스는 3.20% 오른 12만9000원, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,300 등락률 +1.57% 거래량 6,454,783 전일가 83,000 2021.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일美 반도체 경제효과만 10조! “삼성전자”에 공급하는 ‘이 기업’! 최대 실적 전망!코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close 는 1.57% 오른 8만4300원에 거래중이다. 동진쎄미켐 1.95%, 테스나 1.57%, 테크윙 1.81%, 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 157,900 전일대비 7,300 등락률 +4.85% 거래량 30,013 전일가 150,600 2021.02.09 10:03 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑코스피, 개인 순매수에 상승 이어가며 2350선… 코스닥 10일 연속 오름세 close 4.85%, 피에스케이 1.33% 등 일제히 상승중이다.

올해 대표 성장주로 꼽히는 반도체는 올해 수출 호조 소식이 전해지면서 금일 상승세를 보이고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr