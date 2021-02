이베이코리아, 상반기 대규모 공개 채용…22일 서류 마감

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 9일부터 22일까지 총 2주간 상반기 대규모 공개 채용을 진행한다고 밝혔다.

채용 모집 분야는 총 27개로 ▲ PXC(Product Experience Center) 부문 개발자 ▲ 테크(Tech) 부문 엔지니어 ▲ 영업 부문 신규서비스·신사업 기획 매니저 ▲ 마케팅 부문 고객관계관리(CRM) 및 고객 데이터 분석 담당 ▲ 전략사업 부문 스마일페이 제휴 마케팅 매니저 등이다.

서류 전형을 통과한 지원자에 한해 1차, 2차 면접을 거쳐 최종 합격자를 발표한다. 서류 마감은 오는 22일까지이며 이베이코리아 공식 채용 사이트에서 자세한 모집 공고 확인 및 지원이 가능하다.

이베이코리아 관계자는 “뛰어난 이커머스 전문 역량을 갖춘 동료들과 함께 일할 수 있는 이베이코리아에서 능동적이고 미래지향적인 인재를 기다리고 있다”며 “이번 상반기 공채 이후에도 꾸준히 다양한 분야의 인재를 지속적으로 채용할 예정”이라고 말했다.

