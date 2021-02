웨이브, 한 달간 프리미엄 영화 무상 제공… “재생장애 보상 차원”

단건구매 영화 40편, 어린이영화 100편 2주 간격 순차 제공

성인전용 영화 메뉴 폐지, 키즈 전용 계정 제공 추진

[아시아경제 구은모 기자] 온라인 동영상서비스 웨이브(wavve)가 최근 일부 주문형비디오(VOD) 재생장애에 대한 보상 차원에서 한 달간 프리미엄 영화 40편, 키즈 영화 100편을 무상 제공한다고 9일 밝혔다.

웨이브는 앞으로 2주간 유료회원에게 ‘밤쉘: 세상을 바꾼 폭탄선언’, ‘타오르는 여인의 초상’, ‘대장 김창수’, ‘800’, ‘베일리 어게인’ 등 별도구매로 제공되던 프리미엄 영화 20편을 무상 제공한다.

무료회원 포함 전체 이용자 대상으로도 ‘강아지 똥’, ‘프리파라’, ‘코코밍’, ‘겨울왕국의 무민’ 등 키즈영화 50편을 제공한다. 이후 다시 2주 동안 새로운 영화를 대체 제공하는 등 한 달간 총 140편 영화를 제공할 예정이다.

이외에도 웨이브는 지난달 29일 발생한 키즈 프로그램 송출오류 사고로 피해를 입은 아동에 전문 심리상담 프로그램을 제공하는 등 별도 보상을 진행하고 있다. 아울러 이용자들이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 ▲성인전용 영화 메뉴 폐지 ▲콘텐츠 등록 프로세스 정비 ▲딥러닝 통한 유해물 모니터링 등 조치를 취하고 있다. 이외에도 웨이브는 ▲키즈 전용 계정 제공 ▲키즈 프로그램 강화 등 유아 및 어린이 시청고객 대상 서비스를 강화해 간다는 방침이다.

이태현 콘텐츠웨이브 대표는 “이번 장애로 고객분들에게 큰 실망을 안겨드려 송구하다”면서 “보다 안전한 서비스를 만들기 위해 최선의 방안들을 찾아갈 것”이라고 밝혔다.

