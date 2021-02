"설 연휴 집콕족 잡자"…이마트 대대적 할인행사

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 설 연휴를 맞아 오는 10일부터 17일까지 식품, 완구, 가구 등 다양한 상품을 최대 50% 저렴하게 선보인다고 9일 밝혔다. 이는 사회적 거리두기의 영향으로 귀성길에 오르지 않고 집에 머무르기를 택하는 인구가 크게 늘어남에 따른 것이다.

이마트는 첫 '비대면' 명절이었던 지난해 추석 연휴 나흘간 밀키트와 가정간편식 매출이 지난해 설 연휴 4일간보다 각각 463.4%, 56.3% 늘었던 만큼 이번 설에도 관련 상품을 찾는 사람이 많을 것으로 예상하고 있다.

'집콕'의 무료함을 달랠 놀거리로 각종 보드게임과 완구류, 디지털 게임기도 할인 판매한다. 설 연휴 마지막 날이 밸런타인 데이인 점을 고려해 14일까지 피코크 디저트를 1만원 이상 구매하면 신세계상품권 3000원을 주는 행사도 한다. 이밖에 봄 분위기 연출을 위한 홈가드닝 상품, 인테리어를 위한 소파와 리클라이너, 서랍장 등도 할인 판매한다.

이마트 관계자는 “명절을 집에서 보내는 고객들을 위해 풍성한 상품과 혜택을 준비한 만큼 연휴 대비 장보기에 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

