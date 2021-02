경기도민 85% "이번 설 고향방문 않겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도민 85%는 이번 설 명절 연휴에 고향을 방문할 계획이 없는 것으로 조사됐다.

경기도는 지난 6일 도민 1000명을 대상으로 실시한 여론조사에서 도민 85%는 설 연휴 고향을 방문할 계획이 '없다'고 답했다고 9일 밝혔다.

고향을 방문할 계획이 '있다'는 응답자는 14%에 불과했다. 지난해 추석 때 는 고향 방문 계획이 '없다'는 응답이 79%였다.

설 연휴 가족, 친지, 친구 등과의 모임 약속에 대해서는 도민의 64%가 '어떤 모임에도 참석하지 않을 생각'이라고 답했다.

'4인 이하의 경우에만 참석할 생각'은 29%로 나타났다.

반면 '5인 이상이라도 가능하다면 참석할 생각이 있다'는 응답은 7%였다. 이는 20대 남성(10%)에서 상대적으로 높게 나타났다.

정부는 설 연휴가 끝날 때까지 사회적 거리두기 2.5단계 유지(수도권), 5인 이상 사적모임 금지 등 방역조치를 유지하고, 고향 방문과 이동을 자제해줄 것을 당부하고 있다.

이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 ㈜케이스탯리서치에 의뢰해 지난 6일 만18세 이상 도민 1000명을 대상으로 전화조사방식으로 진행됐다.

도는 오는 11일부터 14일까지 나흘간 도민 불편사항 해소를 위해 '설 연휴 종합상황실'을 운영한다. 또 각종 불편 신고는 '120 경기도콜센터'로 하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr