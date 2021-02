금융위 "연금보험·고령층 특화보험 활성화"

보험업 1사 1라이센스 개편 추진

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 노후 소득을 지원하고 고령층 보장을 강화하기 위해 연금보험과 고령층 특화 보험을 활성화한다.

금융위원회는 8일 열린 제2기 금융산업 경쟁도평가위원회 영상회의에서 이러한 내용의 '보험업 미래전망과 경쟁도 평가'를 확정했다고 9일 밝혔다.

평가위원회는 공급측면 경쟁도를 평가했다. 그 결과, 생명보험시장 허핀달-허쉬만(HHI) 지수는 1037을 기록해 경쟁시장으로 나타났다.

HHI가 1200보다 낮으면 경쟁시장이다. HHI가 1200과 같거나 높거나 2500보다 낮으면 집중시장이다. HHI가 2500과 같거나 낮으면 고집중시장이다. HHI가 낮을수록 경쟁이 심하다는 의미다.

생명보험 생존보험(건강·상해, 연금 등), 변액보험 등 저축성·자산관리 보험종목의 집중도는 높게 나타났다.

특히 2019년 변액보험 HHI지수는 1643이다. 2017년 1191보다 상승해 경쟁이 약화됐다.

손해보험시장에서 일반보험은 집중시장, 자동차·장기손해보험은 경쟁시장으로 파악됐다.

평가위는 수요측면에서 경쟁요인도 분석했다.

평가위는 소비자 대상 설문조사를 활용해 상품 비교가능성, 상품 전환 경험·용이성을 평가했다.

평가위는 "생명보험상품 소비자는 상품 비교가 어렵다고 평가했다"며 "소비자의 약 30%(최대)는 기존 보험사에 고착돼 있을 가능성이 있다"고 말했다.

또한 "손해보험 자동차보험 비교는 쉽다는 평가가 많다"며 "상해·질병·저축성 보험은 어렵다고 평가했다"고 설명했다.

이어 "상해·질병·저축성 보험의 경우 소비자의 약 20~30%가 고착돼 있을 것으로 나타났다"고 덧붙였다.

평가위는 플랫폼의 보험업 진출, 온라인 보험시장 활성화, 소액단기보험사 진입 촉진, 1사1라이센스 허가정책 유연화, 보험권 헬스케어 활성화 등 추가 이슈도 논의했다.

아울러 경쟁도 평가 결과에 따라 향후 보험정책 추진 방향도 정했다.

먼저 공급측면 경쟁을 촉진하기 위해 연금보험과 고령층 특화 보험을 활성화한다.

소액단기전문보험회사 도입과 관련해 올 2분기 중에 설명회, 수요조사 등을 실시한다.

소액단기전문보험업 허가 심사과정에서 판매채널, 상품경쟁력 등 사업계획 타당성을 심사할 계획이다.

1사 1라이센스 허가 정책을 유연화하는 세부 기준도 마련한다.

수요측면 경쟁 제고를 위한 정책방향은 플랫폼의 보험대리점 진입 허용, 플랫폼 보험서비스 규율체계 마련, 부가보험(특약) 판매 관련 불완전판매 점검 등이다.

금융위는 보험업 미래전망과 경쟁도 평가에서 제시된 정책과제를 구체화해 '보험산업 신뢰와 혁신 로드맵'에 반영할 계획이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr