[아시아경제 김봉주 기자] 가수 임창정이 제주살이 일상을 공개했다.

임창정은 7일 자신의 SNS에 "제주서 잘 지내고 있어요. 보고싶습니다"라는 글과 함께 세 장의 사진을 올렸다.

사진에는 막내아들을 업은 채 웃고 있는 임창정의 모습이 담겼다. 또 다른 사진에는 막내아들과 귀여워하는 형의 모습이 담겼다.

한편 임창정은 2017년 18세 연하의 비연예인과 재혼해 2019년 11월 다섯째 아들을 얻었다. 지난해에는 10월 정규 16집 '힘든 건 사랑이 아니다'를 발표했다.

