"한국가스공사, 2019년 北 고위급 인사 리호남과 비밀리 접촉"

이철규 의원 "비밀 접촉 경위 철저히 밝혀야"

[아시아경제 임주형 기자] 한국가스공사 직원이 지난 2019년 러시아에서 북한 고위급 인사와 비밀리에 접촉했다는 주장이 나왔다.

이철규 국민의힘 의원은 8일 입수한 '북한주민접촉신고 수리서'를 공개했다. 해당 문건에 따르면, 가스공사 소속 A 차장은 2019년 11월29일부터 12월1일까지 러시아 블라디보스토크에 북한·러시아 접경지역 경제현황 조사를 위한 출장을 신청했다.

이 문건에서 '북한측 인사 면담 여부' 기재 칸에는 수기로 '만남(1인)'이라고 적혀 있었고, 옆에는 A 차장의 서명이 있었다. A 차장이 만난 대상은 리호남으로, 영화 '공작' 등장인물인 '리명운'의 실재인물로 알려졌다.

A 차장은 해당 기간 동안 블라디보스토크 롯데호텔에서 두 차례 리호남을 만났다. 이 의원실에 따르면, 리호남은 A 차장에게 "러시아 가스를 싸게 팔면 가스공사에서 구매가 가능한지" 등 여부를 물었고, A 차장은 "어렵다"고 답변한 것으로 전해졌다.

다만 A 차장은 리호남에게 "원산, 갈마 관광지구 개발과 관련해 북한은 어떤 에너지를 사용하느냐", "가스 발전소가 들어서면 개발 속도가 훨씬 빨라질 것", "1년이면 지어줄 수 있다" 등 제안을 한 것으로 알려졌다.

한편 A 차장의 출장 관련 보고서에는 이같은 대화 관련 내용이 없는 것으로 전해졌다.

이에 대해 이 의원실은 "출장계획서, 출장결과보고서에 위 사안들이 누락돼 있다"며 "철저히 비밀로 진행됐다"고 주장했다.

그러면서 "A 차장이 리호남을 무슨 직책·자격으로 만났는지도 가스공사는 함구한다"며 "비밀 접촉 경위를 철저히 밝혀야 한다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr