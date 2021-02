'2021년 광진구 SNS 기자단’ 모집

2월23일까지 2021년 광진구 SNS기자단 20명 이내 모집

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 23일까지 ‘2021년 광진구 SNS기자단’ 참여자를 모집한다.

광진구 SNS기자단은 주민의 시각에서 바라본 구정사업을 SNS에 공유·홍보함으로써 구 소식을 친근하게 전달하기 위해 지난 2015년부터 운영되고 있다.

모집대상은 광진구에 거주하거나 학교·직장 등 광진구에 생활권을 둔 만 19세 이상 주민 20명 이내로, 개인 블로그를 운영하고 광진구 취재기사를 월 2회 이상 게재할 수 있어야 한다.

활동기간은 3월부터 12월까지이며, 주요 활동내용은 ▲구 문화 ·명소 ·생활정보 등 다양한 소식 발굴 및 소개 ▲구 소식을 개인 블로그 및 SNS에 공유 ·홍보 ▲구 축제 ·행사 취재 및 주민 참여 프로그램 후기 작성 등이다.

SNS기자단으로 선정되면 위촉장 수여 및 기자증이 발급되고, 매월 우수원고를 선정해 건당 3만 원 원고료가 지급된다. 또 우수활동 기자는 정기구민 표창 대상으로 추천받을 수 있다.

참여를 원하는 주민은 온라인 '폼'에 접속해 기한 내 지원서를 제출하면 된다.

자세한 사항은 광진구 홍보담당관으로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “SNS는 구정의 크고 작은 소식들을 서로 공유하며 양방향으로 소통할 수 있는 중요한 홍보 매체”라며 “광진구의 다양한 소식을 발굴하고 SNS을 통해 널리 홍보해주실 주민 여러분의 많은 참여 바란다”고 말했다.

