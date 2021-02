아스트라제네카 백신, 이달 24일부터 순차 공급

[아시아경제 이승진 기자] 아스트라제네카사의 코로나19 백신이 오는 24일부터 들어온다.

중앙방역대책본부(방대본)는 8일 참고자료를 통해 "현재 시점에서 아스트라제네카 백신이 24일부터 수일간 순차적으로 공급될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

앞서 정세균 국무총리는 이날 국회 교육·사회·문화 대정부질문에서 국민의당 의원의 질의에 "24일 백신이 들어온다"고 답했으며, 이 백신이 아스트라제네카 제품인 것으로 확인됐다.

24일 들어부터 순차적으로 공급될 아스트라제네카 백신은 정부가 제약사와 계약한 1000만명분 중 일부인 75만명분(150만 도스)이다.

이와 별개로 정부는 백신 공동구매를 위한 국제 프로젝트인 '코백스 퍼실리티'(COVAX facility·이하 코백스)를 통해서도 상반기 내에 이 백신 약 130만명분(259만6800도스)을 들여오기로 한 상태다.

식품의약품안전처는 오는 10일 최종점검위원회를 열고 아스트라제네카 백신에 대한 허가 여부를 결정한다. 질병관리청은 식약처의 최종 결정을 보고 예방접종전문위원회의 심의를 거쳐 접종계획을 조정할지 여부를 결정할 예정이다.

