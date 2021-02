[아시아경제 황준호 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 7,000 등락률 +2.94% 거래량 156,858 전일가 238,000 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 "내가 안 썼는데…50만원 '쓱' 결제"...명의도용에 뚫린 SSG페이"농수산물 선물가액 올린 덕분에" … 신세계百, 설 매출 사상 최대"누워 보고 마셔 보고" … 신세계 경기점, '오감자극' 생활매장 오픈 close 는 주당 1500원의 현금배당을 결정했다고 8일 공시했다. 시가배당율은 0.6%이며 배당금총액은 147억5400만원이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr