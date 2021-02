[아시아경제 황준호 기자] CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 454,500 전일대비 11,000 등락률 +2.48% 거래량 126,460 전일가 443,500 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 CJ제일제당, 연간 영업이익 첫 1조 원 돌파…해외 매출 비중 60%[2021 아시아소비자대상] CJ제일제당, '비비고 국·탕·찌개' … 원료부터 철저한 자체 품질관리삼시세끼 대신 아무때나…집콕·食문화 변화 close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 1조3596억원으로 전년보다 51.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 매출은 24조2457억 원으로 전년 대비 8.5% 증가했다. 순이익은 8313억원으로 335.2% 늘었다.

