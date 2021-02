GS리테일·국립공원공단, 친환경 도시락 사업지원금 전달

GS리테일, '국립공원도시락 시리즈 3종' 수익금 지역 도시락업체 사업지원금으로 전달

단양 마늘·공주 알밤·장성 새송이버섯 등 매입…지역 농산물 소비 촉진·농가돕기 기여

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 국립공원공단과 손잡고 지역 도시락업체에 친환경 도시락 사업지원금을 전달했다.

GS리테일은 8일 강원 원주시 국립공원공단 본사에서 지역 도시락업체에 사업지원금을 전달했다고 밝혔다. 이번 지원금 전달식에는 성찬간 GS리테일 편의점 MD부문장과 김상기 국립공원공단 탐방관리이사, 지역 도시락업체 대표 3명 등이 참석했다.

GS리테일은 국립공원공단과 지난해 10월 업무협약을 체결한 후 국립공원의 친환경 도시락을 주제로 한 '국립공원도시락'을 3개 시리즈로 출시했다. 이를 통해 단양 마늘과 공주 알밤, 장성 새송이버섯 등을 수천 킬로그램 매입해 지역 농산물 소비 촉진에 기여하고 판매수익금의 1%를 지역 도시락업체를 위한 사업지원금으로 마련했다.

GS리테일은 지역 도시락업체 ▲낙원식당(계룡산) ▲단양로컬푸드협동조합(소백산 북부) ▲네시피F&B(내장산백암) 3곳에 지원금을 전달했다.

GS25에서 선보인 소백산 단양마늘불고기, 공주 알밤소불고기, 내장산 새송이떡갈비의 국립공원도시락 3종은 지역특산물 식재료를 활용한 데다 상품별 고유 스토리를 입혀 고객의 큰 호응을 얻으며 50만개 이상 판매됐다고 GS리테일은 전했다.

GS리테일은 국내 지역사회와 함께 더불어 성장할 수 있는 의미 있는 협업과 차별화된 상품 개발을 지속적으로 이어간다는 방침이다.

성찬간 GS리테일 편의점 MD부문장은 "코로나19 장기화로 어려움을 겪는 지역 업체들과 산지 농민들께 작은 도움이 될 수 있어 기쁜 마음"이라며 "향후에도 지역 사회와 시너지를 창출할 수 있는 차별화 상품을 선보이며 다양한 협업을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 국립공원은 일회용품 사용을 줄이고 도시락 준비의 불편함을 해소하기 위해 공원 인근 지역의 사회적경제조직 17개를 포함한 27개 지역업체와 국립공원 친환경 도시락사업을 위한 협약을 체결하고, 전국 21개 국립공원 탐방로 입구와 야영장에서 국립공원 도시락 서비스를 실시하고 있다.

