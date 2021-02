국민의힘 부산시장 박민식 예비후보 '박형준 빼고 단일화' 제안

이언주·박성훈 예비후보에게 공식 제안해

총선 역대급 참패 선대위원장 박형준 출마 막아야

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 부산시장 보궐선거 예비후보인 박민식 전 의원이 8일 이언주·박성훈 두 예비후보에게 단일화를 제안했다.

박 전 의원은 이날 부산시청에서 기자회견을 열고 "더 이상 '올드보이'가 부산의 키를 잡아서는 안 된다"며 "중도 보수의 몰락에 책임 있는 사람에게는 냉정하게 책임을 물어야 한다"고 말했다.

이는 사실상 지지율 1위를 달리고 있는 박형준 예비후보를 겨냥한 것이다. 박 전 의원은 "지난 총선에서 역대급 참패를 당했는데 선대위원장을 맡았던 박형준 후보가 출마한다는 것이 결코 바람직하지 못 하다"고 지적했다.

이어 "오거돈 성추문 사건, 유재수 사건, 여당의 김영춘 예비후보가 라임사태로 구설수에 올랐던 사실을 상기한다면 중앙이나 부산이나 문재인 정권의 부패농단은 반드시 척결해야 한다"며 "단계적 단일화 또는 원샷 단일화 등 다양한 선택지에 대해 열린 자세로 공통 분모를 찾자"고 했다.

