‘달 찍는’ 폰카에 밀린 디카,1000만대선 무너졌다…올해는?

[아시아경제 조슬기나 기자]쓰레기통, 행인 등 필요 없는 배경은 지우고 인물만 남긴다. 전후면의 카메라 4대를 켜 동시에 촬영할 수도 있다. 1억 화소에 100배줌, 인공지능(AI) 기반의 얼굴인식까지 모두 신형 스마트폰 ‘갤럭시S21 울트라’에 탑재된 ‘폰카’ 기능이다.

갈수록 무섭게 진화하는 폰카의 공세에 디지털카메라의 입지는 점점 더 좁아지고 있다. 한때 전 세계 판매량 1억대를 웃돌던 위세는 사라진 지 오래다. 코로나19 직격탄까지 겹치며 작년에는 판매량 1000만대 선마저 무너졌다. 다만 최근 미러리스를 중심으로 원격교육, 1인 미디어 등 이른바 비대면(언택트) 수요가 늘고 있어 올해는 4년 만에 반등이 예상된다.

◆판매 반 토막… 1000만대 선 무너져

9일 일본카메라영상기기공업회(CIPA)에 따르면 지난해 디지털 카메라의 글로벌 출하량(판매량)은 전년 대비 42% 줄어든 888만대에 그쳤다. 3년 연속 두 자릿수 감소세다.

이는 스마트폰에 1억 화소 광각, 초광각, 광학줌 렌즈 등이 탑재되면서 디카 없이도 손쉽게 고품질 사진을 찍게 된 데다 코로나19 확산으로 각종 행사와 야외활동까지 줄줄이 중단된 여파로 해석된다. 지난해 디카 출하량은 당초 연간 전망치(1167만대)에 훨씬 못 미쳤다. 감소 폭도 전년(-22%)보다 대폭 확대됐다.

지난해 올림푸스가 24년 만에 디카 사업을 접은 것도 이 같은 시장 분위기와 무관하지 않다. 최근 몇 년간 스마트폰 카메라가 진화를 거듭하면서 디카 역시 과거 mp3 등처럼 스마트폰으로 대체되는 모습이 확인되고 있어서다. 2010년 전 세계 디카 판매량이 1억2146만대에 달했음을 감안할 때 10년 만에 14분의 1토막이 난 셈이다.

이제 스마트폰 카메라는 어지간한 콤팩트 디카 성능을 훨씬 뛰어넘는다. 최근 출시된 갤럭시S21 울트라에는 1억800만화소 프리미엄 이미지 센서가 탑재됐다. 전후면 카메라 동시 촬영이 가능한 디렉터스 뷰 모드, 동영상 촬영 중 주요 순간을 사진으로 기록하는 싱글테이크 기능, 20배 이상 줌을 당기면 자동으로 흔들림을 보정해주는 기능도 갖췄다.

업계 관계자는 "사회관계망서비스(SNS)에 소소한 일상 사진을 업로드하는 트렌드도 기존 디카시장에 직격탄이 됐다"며 "반면 폰카는 이러한 부분에 초점을 맞춰 편의성과 기능을 동시에 강화하고 있다"고 전했다.

◆미러리스 인기… 유튜브·원격교육 덕볼까

다만 올해는 디카의 반등이 기대된다. 올해 세계 디카 출하량은 전년 대비 7% 늘어난 953만대를 기록할 것으로 예상되고 있다. 코로나19 장기화로 언택트 수업, 행사 등이 증가하자 휴대하기 쉬우면서도 동영상 촬영에 용이한 풀프레임 미러리스 카메라 등이 최근 인기를 끌고 있어서다.

지난해 출시된 캐논 ‘EOS C70’, 소니 시네마 라인 카메라 ‘FX6’ 등 일부 인기모델은 주문 후 대기시간만 몇 달이 소요되는 것으로 전해졌다. 유튜브, 브이로그 등 1인 콘텐츠시장이 커지고 있는 것 역시 디카시장에 호재로 작용 중이다. 지난해 출하 통계를 살펴봐도 글로벌 디카시장의 주 전장이 ‘소형화’와 ‘고화질’을 동시에 갖춘 미러리스로 옮겨가고 있는 모습이 뚜렷했다.

하지만 미러리스를 중심으로 한 시장 회복에도 글로벌 출하 1000만대 선은 어려울 것이란 관측이 대체적이다. 앞으로도 전통 디카 강자들의 입지는 좁아질 수밖에 없다는 분석이 따른다.

