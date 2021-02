SK바이오팜, 전자투표제 도입 결정

[아시아경제 황준호 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 144,197 전일가 149,000 2021.02.08 14:40 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어SK바이오팜 '세노바메이트', 유럽 출시 임박 close 은 이사회를 통해 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입과 시행을 결의했다고 8일 공시했다. SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 500 등락률 +0.34% 거래량 144,197 전일가 149,000 2021.02.08 14:40 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어SK바이오팜 '세노바메이트', 유럽 출시 임박 close 은 올해 열리는 제 10기 정기주주 총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다고 밝혔다. 구체적인 전자투표의 방법과 절차는 추후 주주총회 개최 전에 재안내할 예정이다.

